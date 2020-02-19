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Лавров: реакция на переизбрание президента Афганистана не должна помешать урегулированию

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в среду с председателем нижней палаты Национального собрания (парламента) Афганистана Миром Рахманом Рахмани выразил надежду на то, что заявления о непризнании итогов президентских выборов в исламской республике, по итогам которых действующий президент Ашраф Гани сохранил свой пост, не помешают урегулированию в стране.

"Надеюсь, что объявленные вчера результаты сентябрьских выборов и реакция на них не помешают продвижению к позитивным контактам между всеми афганцами с целью урегулировать все проблемы в вашей многострадальной стране", - сказал он, комментируя высказывания проигравшего кандидата Абдуллы Абдуллы и заявление радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия
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