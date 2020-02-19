Посол России назвал резолюцию парламента Эстонии по Второй мировой войне кощунством

ТАЛЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством, она повлияет на диалог двух стран. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Это кощунство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений, - сказал дипломат. - Такие действия достойны сожаления и решительного осуждения".

Парламент Эстонии 19 февраля принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны. В преамбуле резолюции осуждается пакт Молотова - Риббентропа вместе с его секретными протоколами. В документе также выражается поддержка Польше и другим европейским странам, которые "Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны". Авторы документа утверждают, что российские власти пытаются "переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны".