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Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции о неприкосновенности экс-президентов

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова считает, что такая норма станет конституционной гарантией независимости главы государства
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к Конституции РФ, закрепляющую принцип неприкосновенности бывших президентов России.

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Поправкой, разработанной группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, глава 4 Основного закона дополняется статьей 92.1. Согласно ей, президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью. Иные гарантии экс-лидерам страны устанавливаются федеральным законом. При этом бывшие главы государства могут быть лишены неприкосновенности в порядке, предусмотренном для отрешения президента РФ от должности (статья 93 Конституции РФ).

Сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в соответствующем федеральном законе. В ходе заседания рабочей группы по Конституции во вторник председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила закрепить принцип неприкосновенности бывших президентов РФ в Основном законе. По ее мнению, такая норма станет конституционной гарантией независимости главы государства.

Комитет рассматривает в среду поправки к главам 4 и 6 Конституции РФ ("Президент Российской Федерации" и "Правительство Российской Федерации").

 

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