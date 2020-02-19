Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты Светлану Петрову

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты РФ Светлану Петрову, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в документе.

В Минтруде Петрова координировала вопросы в сфере демографии, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, социального обслуживания населения.

Мишустин также подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития по ее просьбе. Документ так же опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бадасен занимала должность замминистра с июля 2019 года, ранее два года возглавляла департамент макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития. 10 февраля газета "Ведомости" писала, что новым замминистра экономического развития по макроэкономике может стать замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Полина Бадасен может перейти на работу в администрацию президента после назначения экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента.