Комитет Госдумы поддержал запрет главе правительства и министрам иметь зарубежные счета

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к Конституции РФ, запрещающую председателю правительства РФ и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.

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"Председателю правительства РФ, заместителям председателя правительства РФ, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", - говорится в тексте поправки к статье 110 основного закона. При этом порядок осуществления указанных запретов будет устанавливаться федеральным законом.

Поправка была разработана группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с сопредседателями рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Комитет рассматривает в среду поправки к главам 4 и 6 Конституции РФ ("Президент Российской Федерации", "Правительство Российской Федерации"). Ранее Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок предоставления поправок в профильный думский комитет.