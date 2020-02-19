Крашенинников: внесение поправок в Конституцию не обнулит президентские сроки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой обнуление президентских сроков. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос депутата ЛДПР Сергея Иванова.

"Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл [на посту президента] два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты", - сказал Крашенинников.

Председатель комитета также отметил, что у экс-президента РФ Дмитрия Медведева есть право еще раз баллотироваться на пост главы государства. "У него есть конституционная возможность, как у всех нас тут присутствующих, - обратился он к коллегам. - Только у нас есть право два раза, а у него один".

Крашенинников также считает, что внесение изменений в преамбулу Конституции нецелесообразно, ее "лучше не трогать" в рамках текущего обсуждения поправки к основному закону.

"Мое личное мнение, что ее [преамбулу] лучше не трогать", - сказал он.

"Если мы к какому-то мнению придем, мы это будем на последнем заседании комитета рассматривать. И тогда, если мы к такому мнению придем, будем возвращаться [к этому вопросу]", - добавил депутат.