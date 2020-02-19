Небензя в СБ ООН дал западным странам рекомендации о поведении в Сирии

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. США не смогут заставить правительство Сирии пойти на переговоры с террористическими группировками в сирийском Идлибе. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи из Женевы.

"России тут дают советы, что ей делать и как. Мы тоже можем дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо перестать защищать боевиков, в том числе из листированных Советом Безопасности организаций вроде "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС)", - сказал он. "Недавно мы вновь услышали заявление от высокопоставленного представителя США Джеймса Джеффри о том, что с "Хайят Тахрир аш-Шам" вроде как можно договариваться. Обеспечить политическое прекрытие террористам, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится", - заверил Небензя.