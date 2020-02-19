В Ингушетии руководящие должности заняли двое полуфиналистов конкурса "Лидеры России"

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил на руководящие должности двоих полуфиналистов конкурса "Лидеры России", которые также стали финалистами первого республиканского кадрового конкурса "Ингушетия. Курс на обновление". Молодые люди получили вакантные места замминистра экономики региона и начальника управления пресс-службы главы и правительства Ингушетии.

"Анзор Аушев и Залина Баркинхоева, которые вошли в число лучших по итогам проекта "Ингушетия. Курс на обновление", а также стали полуфиналистами управленческого конкурса "Лидеры России 2020", назначены на новые должности. Залина Баркинхоева приступает к исполнению обязанностей пресс-секретаря главы республики - начальника управления пресс-службы главы и правительства Ингушетии. Анзор Аушев назначен на должность заместителя министра экономики, промышленности и торговли региона" - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Баркинхоева получила высшее образование по специальности "Связи с общественностью" в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского госуниверситета. Там же окончила аспирантуру, является кандидатом политических наук. Последние годы работала в пресс-службе главы региона, до этого - руководила департаментами по связям с общественностью в коммуникационных компаниях Санкт-Петербурга.

Аушев окончил Российскую академию правосудия и Южный федеральный университет. До назначения на новую должность руководил автономными некоммерческими организациями "Центр кластерного развития Республики Ингушетия" и "Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Ингушетия".

Конкурс "Лидеры России" является проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Кадровый конкурс "Ингушетия. Курс на обновление" проводился под эгидой РАНХиГС, он стартовал 30 августа, итоги проекта были подведены 18 октября. В конкурсе приняли участие 3700 человек, по балльной системе заочного этапа из них были отобраны 60 финалистов, которые прошли в очный этап. На завершительном очном этапе было отобрано 20 финалистов, почти все они трудоустроены на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.