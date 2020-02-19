Матвиенко прибыла с официальным визитом в Намибию

ВИНДХУК, 19 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду прибыла в Намибию с официальным визитом, в ходе которого встретится с руководством страны и местными парламентариями. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Спикер Совфеда17-19 февраля совершила официальный визит в Замбию, где, в частности, провела встречу с президентом республики Эдгаром Чагвой Лунгу.

В рамках визита в Намибию запланированы встречи Матвиенко с руководством страны, а также переговоры с главами палат национального парламента. Кроме того, состоится церемония передачи российской гуманитарной помощи для ликвидации последствий засухи в Намибии, а также для отделения детской онкологии Центральной городской больницы Виндхука. Официальный визит продлится до 22 февраля.

В делегацию СФ вошли председатели комитетов палаты по международным делам и обороне и безопасности Константин Косачев и Виктор Бондарев, первый заместитель главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами государств Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя комитета по экономической политике Алексей Русских.

23-24 октября 2019 года в Сочи прошли первые в истории саммит и экономический форум Россия - Африка, в которых участвовали представители всех 54 африканских стран, а также восьми африканских интеграционных объединений и организаций. В итоговой декларации закреплена договоренность о противодействии терроризму и биологическим угрозам, а также о совместной работе по укреплению безопасности, ядерному нераспространению, работе над реформой Совета Безопасности ООН. В ходе саммита и форума были подписаны 92 контракта на общую сумму 1,004 трлн рублей.

МИД РФ положительно оценил первые практические результаты саммита, отметив активизацию контактов РФ с африканскими странами по линии государственных и предпринимательских структур. В министерстве указали, что "главной задачей на ближайшую перспективу обозначено поддержание заданной динамики и последовательное закрепление российских политических и экономических позиций на Африканском континенте с учетом преобладающего там позитивного отношения к России в политическом и общественном измерениях".