Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Медведевым распался

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался.

"Да ничего не распалось, - заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем". "Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", - отметил Путин.

Комментируя слова собеседника, журналиста ТАСС Андрея Ванденко, о том, что учреждение должности замглавы Совбеза и назначение на нее Медведева вызывает некоторое ощущение поспешности, Путин заявил: "Ощущение - это совсем не одно и то же, что реальная жизнь".

Первую серию видеоинтервью смотрите в 9:30 мск на сайте - https://putin.tass.ru/