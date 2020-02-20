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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Медведевым распался

По словам российского лидера, он продолжает работать с бывшим премьер-министром

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался.

"Да ничего не распалось, - заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем". "Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", - отметил Путин.

Комментируя слова собеседника, журналиста ТАСС Андрея Ванденко, о том, что учреждение должности замглавы Совбеза и назначение на нее Медведева вызывает некоторое ощущение поспешности, Путин заявил: "Ощущение - это совсем не одно и то же, что реальная жизнь".

Первую серию видеоинтервью смотрите в 9:30 мск на сайте - https://putin.tass.ru/

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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