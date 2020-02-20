{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин пояснил, что должность зампреда Совбеза не равна по статусу посту вице-президента

Российский лидер также не согласился с мнением, что новая должность была введена в спешном порядке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Должность заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ, которую в январе занял бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, не равна по статусу посту вице-президента. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского приравнять должность зампреда Совбеза к посту вице-президента.

На вопрос, можно ли говорить, что эти две должности равны друг другу по статусу, Путин ответил: "Нет. Потому что вице-президент - это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей".

"Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы", - пояснил глава государства.

Путин не согласился с мнением, что новая должность в СБ РФ была введена в спешном порядке. "Ну почему в спешном? Приняли закон", - сказал он, заверив, что "ничего в этом необычного нет".

По его словам, если какой-то вопрос не урегулирован законом, то Конституция РФ позволяет президенту восполнить этот пробел своим указом, "а потом принимать в качестве закона". "Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного", - добавил президент.

Первую серию видеоинтервью смотрите в 9:30 мск на сайте - https://putin.tass.ru/

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияЛДПРИнтервью Владимира Путина ТАСС
Реклама на ТАСС
Интервью Владимира Путина ТАСС
Путин заявил, что у нового правительства России нет никакого времени на раскачку
Президент убежден, что нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС