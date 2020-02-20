Путин пояснил, что должность зампреда Совбеза не равна по статусу посту вице-президента

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Должность заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ, которую в январе занял бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, не равна по статусу посту вице-президента. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского приравнять должность зампреда Совбеза к посту вице-президента.

На вопрос, можно ли говорить, что эти две должности равны друг другу по статусу, Путин ответил: "Нет. Потому что вице-президент - это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей".

"Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы", - пояснил глава государства.

Путин не согласился с мнением, что новая должность в СБ РФ была введена в спешном порядке. "Ну почему в спешном? Приняли закон", - сказал он, заверив, что "ничего в этом необычного нет".

По его словам, если какой-то вопрос не урегулирован законом, то Конституция РФ позволяет президенту восполнить этот пробел своим указом, "а потом принимать в качестве закона". "Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного", - добавил президент.

Первую серию видеоинтервью смотрите в 9:30 мск на сайте - https://putin.tass.ru/