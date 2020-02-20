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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин считает, что ротация чиновников между Кремлем и кабмином приносит результат

Как отметил президент, прежде он публично не объявлял о планах сменить правительство

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Перемещение правительственных чиновников на работу в Кремль и сотрудников администрации президента в правительство дает свои плоды. Такое мнение в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" высказал глава государства.

"Меняется, меняется, конечно", - сказал президент РФ, комментируя вопрос о том, меняется ли что-то от перемены мест слагаемых в структуре власти.

Путин подчеркнул, что в переходе чиновников Кремля в правительство и в предложении ряду бывших членов кабинета министров должностей в администрации президента "нет ничего необычного и ничего неожиданного". "Пускай работают здесь", - сказал он.

Как отметил президент, прежде он публично не объявлял о планах сменить правительство. "Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку - и на боковую", - пояснил глава государства.

 

Первую серию видеоинтервью смотрите в 09:30 мск на сайте - https://putin.tass.ru

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