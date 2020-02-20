У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.

"Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было", - признался глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". "Мишустина никто не называл. Кроме меня", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина]".

Президент заметил, что учитывал итоги работы Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы. "Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата", - пояснил Путин.

Нельзя говорить только об одной задаче налоговой службы - собирать деньги с россиян, считает он. "Это очень примитивное представление о деятельности налоговой службы. Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей", - уверен президент.

По словам Путина, "его [главы налоговой службы] миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной". "И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, вбелую, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены", - полагает президент.

На его взгляд, речь идет о том, чтобы "не просто взять и выдрать деньги с человека", а "организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью".

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