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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: профпригодность была главным критерием при отборе кандидатов на посты министров

От того, насколько слаженно будет работать новая команда правительства, зависит конкретный конечный результат, отметил президент в интервью ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что прислушивался к мнению премьер-министра Михаила Мишустина при формировании кабинета министров. Известность кандидатов на правительственные должности была отнюдь не главным критерием при их одобрении.

"Знаете, я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего неизвестно, а по критериям их профессиональной пригодности", - рассказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". "Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди [новые российские министры] как раз известны как хорошие специалисты", - отметил Путин.

"И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его [Мишустина] мнение, именно на его, были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован", - подчеркнул президент. Он пояснил: "Я с ним [Мишустиным] согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат".

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом Владимиром Путиным преобразованиями. 16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Позднее глава государства подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. 21 января Путин утвердил структуру и состав кабинета. Правительство состоит из 31 человека, включая председателя и девять его заместителей.

Первую серию видеоинтервью смотрите в 09:30 мск на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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