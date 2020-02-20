Путин заявил, что у нового правительства России нет никакого времени на раскачку

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отказался предоставить новому составу правительства время на раскачку.

"Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку", - заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

15 января после оглашения послания президента РФ Владимира Путина парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Премьер заявил, что считает это правильным на фоне озвученных главой государства в послании предложений об изменении конституции. 16 января Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности РФ, а правительство возглавил Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой. 21 января Путин утвердил структуру и состав кабинета во главе с Мишустиным. Правительство состоит из 31 человека, включая председателя и девять его заместителей.

Ранее президент уже говорил, что у кабмина нет ни минуты на раскачку для реализации национальных проектов. Он убежден, что нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает.

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