20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

ЦИК создаст участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конституции

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев также сообщил, что проголосовать смогут и россияне, проживающие за рубежом
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия планирует создать дополнительные избирательные участки на рабочих местах во время проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Мы считаем, что огромное количество людей в день голосования находится на рабочих местах. И там, где количество этих людей... 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки", - сказал Булаев на заседании рабочей группы по изменениям в Конституции в четверг.

По его словам, прикрепиться к таким участкам можно будет только через механизм "Мобильный избиратель". "Это значит, что человек автоматически вычеркивается из того участка, где он приписан постоянно, и записывается на новый участок. Это исключает любую возможность двойного голосования", - отметил зампред ЦИК.

"Мы не пугаемся того, что могут быть созданы дополнительные участки... Человек увидит себя в списке, проголосует, распишется, что он проголосовал. Мне представляется важным, что мы создаем ему такую возможность. Придет он или не придет - это его выбор", - уточнил он.

Булаев также сообщил, что проголосовать смогут и граждане России, проживающие за рубежом, этот вопрос проработан совместно с МИД РФ.

"У нас голосуют люди, проживающие за рубежом. Мы встречались с Министерством иностранных дел РФ. Мы подготовим им бюллетени с такой же степенью защиты, как внутри России", - сказал он.

Булаев добавил, что "это недешевое удовольствие". "Но страна идет на это для того, чтобы доверие к результатам голосования в любой точке земного шара было абсолютным", - сказал замглавы ЦИК.

Соглашение с ОП

Булаев сообщил, что комиссия в ближайшее время заключит соглашение с Общественной палатой (ОП) РФ о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции.

"Мы в ближайшее время будем заключать с Общественной палатой соглашение, согласно которому Общественная палата и в этом общероссийском голосовании будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, в том числе наблюдателей и от партий, которые могут изъявить такое желание", - сказал он.

По его словам, роль Общественной палаты при проведении общероссийского голосования очень велика. "Доверие к результату определяется во многом и тем, кто наблюдал за тем, как идет голосование, подсчет результатов голосования и так далее", - отметил Булаев.

"Мобильный избиратель"

Булаев сообщил, что ЦИК РФ планирует завершить прием заявлений в системе "Мобильный избиратель" о желании проголосовать не на своем участке, а по месту пребывания, за пять дней до дня общероссийского голосования по поправке к Конституции.

"Что касается возможности проголосовать на избирательных участках, то напомню, что на выборах президента у нас "Мобильный избиратель" прекращал принимать заявления за три дня до дня голосования. Мы сейчас чуть-чуть уйдем влево - за пять дней", - сказал он. 

По его словам, несмотря на сокращение срока подачи такого заявления, избиратель получает возможность проголосовать по месту нахождения. "Это желание помочь человеку выразить свою позицию по обсуждаемому вопросу", - сказал замглавы ЦИК.

 

 

 

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
ЦИК не давал распоряжений о процедуре надомного голосования по Конституции
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что участковым избиркомам якобы дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС