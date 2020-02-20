ЦИК создаст участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конституции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия планирует создать дополнительные избирательные участки на рабочих местах во время проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

"Мы считаем, что огромное количество людей в день голосования находится на рабочих местах. И там, где количество этих людей... 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки", - сказал Булаев на заседании рабочей группы по изменениям в Конституции в четверг.

По его словам, прикрепиться к таким участкам можно будет только через механизм "Мобильный избиратель". "Это значит, что человек автоматически вычеркивается из того участка, где он приписан постоянно, и записывается на новый участок. Это исключает любую возможность двойного голосования", - отметил зампред ЦИК.

"Мы не пугаемся того, что могут быть созданы дополнительные участки... Человек увидит себя в списке, проголосует, распишется, что он проголосовал. Мне представляется важным, что мы создаем ему такую возможность. Придет он или не придет - это его выбор", - уточнил он.

Булаев также сообщил, что проголосовать смогут и граждане России, проживающие за рубежом, этот вопрос проработан совместно с МИД РФ.

"У нас голосуют люди, проживающие за рубежом. Мы встречались с Министерством иностранных дел РФ. Мы подготовим им бюллетени с такой же степенью защиты, как внутри России", - сказал он.

Булаев добавил, что "это недешевое удовольствие". "Но страна идет на это для того, чтобы доверие к результатам голосования в любой точке земного шара было абсолютным", - сказал замглавы ЦИК.

Соглашение с ОП

Булаев сообщил, что комиссия в ближайшее время заключит соглашение с Общественной палатой (ОП) РФ о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции.

"Мы в ближайшее время будем заключать с Общественной палатой соглашение, согласно которому Общественная палата и в этом общероссийском голосовании будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, в том числе наблюдателей и от партий, которые могут изъявить такое желание", - сказал он.

По его словам, роль Общественной палаты при проведении общероссийского голосования очень велика. "Доверие к результату определяется во многом и тем, кто наблюдал за тем, как идет голосование, подсчет результатов голосования и так далее", - отметил Булаев.

"Мобильный избиратель"

Булаев сообщил, что ЦИК РФ планирует завершить прием заявлений в системе "Мобильный избиратель" о желании проголосовать не на своем участке, а по месту пребывания, за пять дней до дня общероссийского голосования по поправке к Конституции.

"Что касается возможности проголосовать на избирательных участках, то напомню, что на выборах президента у нас "Мобильный избиратель" прекращал принимать заявления за три дня до дня голосования. Мы сейчас чуть-чуть уйдем влево - за пять дней", - сказал он.

По его словам, несмотря на сокращение срока подачи такого заявления, избиратель получает возможность проголосовать по месту нахождения. "Это желание помочь человеку выразить свою позицию по обсуждаемому вопросу", - сказал замглавы ЦИК.