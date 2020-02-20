Путин: число преступлений террористической направленности в России сократилось в 2019 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен позитивной тенденцией в борьбе с терроризмом.

"Важно, что за отчетный период удалось сохранить позитивную динамику, позитивную тенденцию. Так, общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019, при этом предотвращено 57 таких преступлений, в 18-м году - 36", - заявил глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Он уточнил, что среди предотвращенных преступлений было 34 теракта.

"Мы с вами отдаем себе отчет в том, что это такое, и в том, какие последствия были бы, если бы вам этого сделать не удалось", - обратился президент к участникам заседания.

Глава государства отметил, что "положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористов, в пресечении каналов финансирования террористических групп и поставок им оружия".

По оценке Путина, "среди главных приоритетных задач ФСБ остается борьба с терроризмом". Он напомнил, что на прошлогодней коллегии службы говорилось о достигнутых результатах на этом направлении, о тенденциях в этой сфере за последние 10 лет.

Президент поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что в непростой обстановке они смогли достойно выполнить поставленные задачи.

"Надежная защита России и наших граждан от внутренних и внешних угроз всегда была и остается важнейшей государственной задачей", - заявил глава государства. На нынешнем заседании он предложил подвести итоги работы по ключевым направлениям, обсудить задачи на ближайшую перспективу.

По оценке Путина, "прошедший год был для службы напряженным и непростым". "Однако сотрудники ФСБ вместе с коллегами из других ведомств сумели оперативно и профессионально нейтрализовать серьезные вызовы и риски для национальной безопасности России", - констатировал президент. Он поблагодарил всех сотрудников ФСБ "за службу, за грамотные действия, за проявленные мужество и решительность".