20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: число преступлений террористической направленности в России сократилось в 2019 году

Глава государства поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что они смогли достойно выполнить поставленные задачи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен позитивной тенденцией в борьбе с терроризмом.

"Важно, что за отчетный период удалось сохранить позитивную динамику, позитивную тенденцию. Так, общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019, при этом предотвращено 57 таких преступлений, в 18-м году - 36", - заявил глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Он уточнил, что среди предотвращенных преступлений было 34 теракта.

"Мы с вами отдаем себе отчет в том, что это такое, и в том, какие последствия были бы, если бы вам этого сделать не удалось", - обратился президент к участникам заседания.

Глава государства отметил, что "положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористов, в пресечении каналов финансирования террористических групп и поставок им оружия".

По оценке Путина, "среди главных приоритетных задач ФСБ остается борьба с терроризмом". Он напомнил, что на прошлогодней коллегии службы говорилось о достигнутых результатах на этом направлении, о тенденциях в этой сфере за последние 10 лет.

Президент поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что в непростой обстановке они смогли достойно выполнить поставленные задачи.

"Надежная защита России и наших граждан от внутренних и внешних угроз всегда была и остается важнейшей государственной задачей", - заявил глава государства. На нынешнем заседании он предложил подвести итоги работы по ключевым направлениям, обсудить задачи на ближайшую перспективу.

По оценке Путина, "прошедший год был для службы напряженным и непростым". "Однако сотрудники ФСБ вместе с коллегами из других ведомств сумели оперативно и профессионально нейтрализовать серьезные вызовы и риски для национальной безопасности России", - констатировал президент. Он поблагодарил всех сотрудников ФСБ "за службу, за грамотные действия, за проявленные мужество и решительность".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
ЦИК не давал распоряжений о процедуре надомного голосования по Конституции
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что участковым избиркомам якобы дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС