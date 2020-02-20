Путин пообещал помогать США в борьбе с террором

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин благодарен США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в РФ в конце 2019 года. Он заверил, что Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (ИГ - запрещена в РФ), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - констатировал глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же", - заверил Путин.

Он особо отметил "развитие сотрудничества с зарубежными коллегами". По словам российского лидера, "все более востребованными становятся ресурсы международного банка данных по противодействию терроризму". "В прошлом году к нему подключились еще семь специальных служб иностранных государств и один специализированный орган международной организации, а количество запросов, в основном от зарубежных партнеров, выросло в 2,6 раза, примерно с 10 до 26 тыс.", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "такое информационное взаимодействие серьезно повышает эффективность глобальных антитеррористических усилий". Президент поручил ФСБ "и впредь наращивать активную, наступательную борьбу с террором при содержательной, координирующей роли Национального антитеррористического комитета".