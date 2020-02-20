20 вопросов Владимиру Путину
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Путин поставил ФСБ задачу пресекать призывы к агрессии и любые проявления национализма

Президент также отметил, что вся система противодействия экстремизму должна стать более гибкой

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу пресекать всякие призывы к агрессии, любые проявления национализма и религиозной вражды.

"Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены", - заявил президент на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Глава государства заметил, что вся система противодействия экстремизму должна стать более гибкой. При этом, по его мнению, важно опираться на поддержку общества. "Работать с людьми необходимо разных поколений, в том числе, разумеется, и с молодежью", - подчеркнул российский лидер. Он добавил, что совместно с общественными объединениями и СМИ необходимо "настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и в любых проявлениях". Путин призвал четко и ясно понимать разрушительную опасность радикальных идей для государственности и стабильного развития России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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