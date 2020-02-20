Путин поручил активнее автоматизировать паспортный контроль на границе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля на границе. "Следует и дальше наращивать работу по обустройству и дооснащению пограничной инфраструктуры, активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые заметно повышают эффективность пограничных органов и при этом делают более удобными и необременительными пограничные формальности для законопослушных граждан и наших зарубежных гостей", - заявил он на заседании коллегии ФСБ России.

По словам Путина, по итогам 2019 года протяженность участков государственной границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70%, а техническая оснащенность пограничников - до 80%. При этом доля современных образцов вооружения в погранслужбе выросла до более чем 63%. "Безусловно, это хороший результат", - констатировал президент, отметив, что в 2003 году эта доля составляла всего 10%.

Глава государства поблагодарил сотрудников ФСБ России за добросовестное выполнение поставленных задач. "Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, так же эффективно и надежно", - заключил он.