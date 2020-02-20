Россия передала Намибии гуманитарную помощь для пострадавших от засухи

ВИНДХУК, 20 февраля. /ТАСС/. Россия доставила в Намибию 300 тонн растительного масла, 100 тонн рыбных консервов и 50 тонн рисовой крупы в качестве гуманитарной помощи для пострадавших от засухи. Об этом сообщила в четверг во время официальной церемонии передачи российской помощи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в церемонии приняла участие премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила.

"На долю намибийского народа выпало серьезное испытание - затяжная засуха, связанная с нехваткой дождей, и, пожалуй, беспрецедентная по масштабам за годы независимости. Во всех регионах страны сохраняется введенный режим чрезвычайного положения, последствия стихийного бедствия ощутимы повсеместно, особенно страдают наиболее уязвимые слои населения, в том числе женщины, дети, старики, которые наиболее остро ощущают на себе нехватку продовольствия", - сказала Матвиенко, которая находится в Намибии с официальным визитом.

"Реагируя на соответствующее обращение правительства Намибии, правительство России приняло решение об оказании гуманитарной помощи дружественному намибийскому народу. В январе текущего в порт Уолфиш-Бей были доставлены две партии продовольствия: 300 тонн растительного масла, 100 тонн рыбных консервов, 50 тонн рисовой крупы, которые уже распределяются среди нуждающихся", - добавила спикер.

В свою очередь премьер-министр Намибии во время церемонии поблагодарила Россию за помощь. "Засуха, начавшаяся в 2019 году, стала одной из самых разрушительных по своим последствиям как для нашего народа, так и для нашей экономики, которая идет на спад, а долгожданный дождь, который наступил, стал слишком сильным и привел к наводнениям в нескольких регионах страны. Поэтому урожай в этом году снова находится под угрозой. С учетом нынешних обстоятельств ваша помощь как никогда своевременна и полезна. Рады, что можем полагаться на вашу поддержку в самые трудные моменты, как и всегда было в нашей истории", - подчеркнула премьер.

Два грузовых судна доставили по линии МЧС РФ 24 контейнера с гуманитарной помощью в порт Намибии. Президент Намибии Хаге Гейнгоб ранее объявил чрезвычайное положение на всей территории страны из-за засухи. Она стала одной из самых сильных с 1945 года. За сезон дождей, который в Намибии уже закончился, осадков практически не наблюдалось. РФ уже оказывала ранее Намибии гуманитарную помощь. В 2013 году, когда там была засуха, в страну направили самолетом МЧС России 35 тонн гуманитарной помощи.