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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: дату общероссийского голосования по Конституции определят до II чтения проекта

Второе чтение президентского законопроекта в Думе может состояться 10 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вопрос о дате проведения общероссийского голосования по поправке к Конституции будет решен до второго чтения президентского законопроекта в Думе, которое может состояться 10 марта. Об этом сообщил журналистам в четверг сопредседатель рабочей группы по Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Вопрос о дате голосования будет решен до второго чтения [законопроекта] в Государственной думе", - сказал Клишас по итогам заседания рабочей группы.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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