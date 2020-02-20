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Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Музыкант пообещал однопартийцам, что с ним их работа "будет явно веселее"
Сергей Шнуров Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Сергей Шнуров
© Максим Григорьев/ТАСС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Музыкант, артист Сергей Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста. Об этом объявила в четверг на собрании партии руководитель фракции Партия роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

"Кто за то, чтобы принять Сергея Владимировича в партию, прошу голосовать. Принято", - сказала она в момент голосования, не уточнив число голосов "за" и "против".

Сам Шнуров при этом пообещал, что с ним работа однопартийцев "будет явно веселее". "С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу", - добавил музыкант.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПартия роста ("Правое дело")
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