Посольство России признательно Эстонии за помощь в спасении российских моряков

ТАЛЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии выразило благодарность ответственным службам страны за помощь российским морякам, потерпевшим крушение на рыболовецком судне у берегов республики. Об этом говорится в письме посла РФ в Эстонии Александра Петрова министру внутренних дел Марту Хельме.

"Обращаюсь к вам с просьбой довести до сведения сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны, принимавших непосредственное участие в спасательной операции, слова нашей глубокой благодарности за проявленное умение и высокопрофессиональные действия в ситуации, когда на кону стояла человеческая жизнь", - передает слова посла в четверг местный портал ERR.

Глава российского диппредставительства также подчеркнул, что всем доставленным в Таллин пятерым членам экипажа судна была оказана необходимая медицинская помощь. В свою очередь Департамент полиции и пограничной охраны республики оперативно помог морякам оформить выездные документы, позволившие им беспрепятственно вернуться в Санкт-Петербург.

Произошедшее Петров назвал прекрасным примером взаимовыручки, независимо от флага корабля и национальностей попавших в беду людей. "Хотелось бы, чтобы такие примеры характеризовали взаимоотношения между нашими людьми и на будущее", - отметил посол РФ в Эстонии.

В ночь с 6 на 7 февраля российское рыболовецкое судно "Поньгома" (экипаж - 7 человек, все граждане России, порт приписки - Санкт-Петербург) затонуло у берегов Эстонии. Департамент полиции и погранохраны страны получил сигнал бедствия с судна 6 февраля в 23:40 (7 февраля в 00:40 мск) в 15 морских милях к северу от полуострова Юминда. Спасательную операцию Центр морской охраны Эстонии организовал совместно с Финляндией, сообщив судам поблизости о терпящем бедствие траулере. Департамент водных путей сообщения Эстонии пообещал провести расследование обстоятельств крушения российского траулера.

Ранее посольство РФ в Эстонии сообщило, что пять моряков судна во главе с капитаном были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин, двое других - в Финляндию. Доставленным в Таллин морякам была оказана необходимая медицинская помощь. Посольство РФ в Финляндии со своей стороны информировало, что доставленные в Хельсинки моряки были госпитализированы в больницу "Мейлахти", их состояние оценивалось как удовлетворительное.