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Песков: проработка саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии ведется, даты пока не согласованы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работа над подготовкой саммита Россия - Иран - Турция по сирийскому урегулированию ведется, дату его проведения еще предстоит согласовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, с иранской стороны были переговоры на этот счет, ведется проработка этого саммита, есть согласие российской стороны на определенные даты, - сказал Песков. - Но вы знаете, что предстоит согласовать три графика президентов, пока это согласование не завершилось. Как только и если это будет сделано, мы всех проинформируем".

Теги
ИранТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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