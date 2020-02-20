20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

Говоря о низких доходах, пресс-секретарь президента обратил внимание на тот факт, что об этом речь шла в послании главы государства Федеральному собранию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предлагает не делать обобщающих выводов о доходах россиян на основе отдельных примеров. По его мнению, в каждом конкретном случае следует разбираться отдельно.

В среду во время поездки в Санкт-Петербург президента России Владимира Путина к нему обратилась местная жительница с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах по повышению доходов граждан. В четверг, отвечая на вопросы журналистов, Песков прокомментировал эту беседу.

' ТАСС/Ruptly'

Представитель Кремля согласился, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц. "Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки", - считает Песков. Он напомнил, что в Кремле "неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения, когда шла подготовка к прямой линии (формат общения Путина с россиянами - прим. ТАСС)". "Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает за полставки, где-то еще что-то", - констатировал представитель Кремля. "Поэтому обобщающих выводов я бы не сделал", - подчеркнул он.

Говоря о низких доходах россиян, Песков обратил внимание на тот факт, что об этом речь шла в послании главы государства Федеральному собранию. "На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень", - сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, как жить на 12 тысяч 130 рублей в месяц, назвав его риторическим.

Песков не считает, что вопрос Путину петербуженки был провокацией. "Нет, я не думаю, что провокация", - сказал он. Представитель Кремля пояснил, что "Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам, в данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что собрались люди, и он подошел к ним, чтобы пообщаться". По словам Пескова, среди собравшихся была женщина, которая "совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Толстой представил в ПА ОБСЕ декларацию против пересмотра итогов Второй мировой войны
Вице-спикер Госдумы заявил, что это не политическая декларация, а историческая констатация общей европейской истории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС