Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

В среду во время поездки в Санкт-Петербург президента России Владимира Путина к нему обратилась местная жительница с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах по повышению доходов граждан. В четверг, отвечая на вопросы журналистов, Песков прокомментировал эту беседу.

Представитель Кремля согласился, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц. "Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки", - считает Песков. Он напомнил, что в Кремле "неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения, когда шла подготовка к прямой линии (формат общения Путина с россиянами - прим. ТАСС)". "Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает за полставки, где-то еще что-то", - констатировал представитель Кремля. "Поэтому обобщающих выводов я бы не сделал", - подчеркнул он.

Говоря о низких доходах россиян, Песков обратил внимание на тот факт, что об этом речь шла в послании главы государства Федеральному собранию. "На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень", - сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, как жить на 12 тысяч 130 рублей в месяц, назвав его риторическим.

Песков не считает, что вопрос Путину петербуженки был провокацией. "Нет, я не думаю, что провокация", - сказал он. Представитель Кремля пояснил, что "Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам, в данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что собрались люди, и он подошел к ним, чтобы пообщаться". По словам Пескова, среди собравшихся была женщина, которая "совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы".