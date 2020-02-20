Кремль не комментирует инцидент с участием военных машин РФ и США в Сирии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения СМИ об инциденте с участием американского военного автомобиля и машины военной полиции РФ в Сирии.

"Это [вопрос для] Министерства обороны", - сказал журналистам в четверг в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что бронированный автомобиль с военнослужащими США якобы вытеснил с дороги автомобиль российской военной полиции в районе Камышлы на севере Сирии. На кадрах, которые показал телеканал, видно, как по двухполосной дороге движется конвой Вооруженных сил США и автомобили российской военной полиции. Российский автомобиль предпринял попытку обогнать американскую машину по полосе встречного движения, однако американская машина не позволила совершить этот маневр. Тогда российский автомобиль попытался обогнать американский транспорт по обочине справа, но и там его вытеснили военнослужащие США.