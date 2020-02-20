Володин: Путин при выборе кандидатуры премьера не зависел ни от каких групп влияния

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин при определении кандидатуры главы правительства РФ Михаила Мишустина не зависел ни от каких групп влияния.

Ранее Путин в интервью ТАСС отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя кабмина.

Комментируя слова главы государства, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания нижней палаты высказал недовольство тем, что "судьбу Мишустина решал один человек". "Разве можно, чтобы в такой огромной стране только один человек все решал?" - обратился Жириновский к парламентариям. По его мнению, власть должна быть централизованной, но решение о назначении главы кабмина "должно каким-то образом опираться на мнение разных политических сил".

Володин, реагируя на слова лидера ЛДПР, назвал решение президента правильным. "Правильно то, что президент этот вопрос [кандидатуру премьера] внес сам, не зависел ни от каких групп влияния, - заявил он. - Мы с вами помним, к чему это приводило в 90-е годы. И раньше, когда был еще Советский Союз. В партии [КПСС] существовали партии влияния".

Председатель нижней палаты также напомнил, что решение о даче согласия на назначение Мишустина премьером принималось Госдумой, у всех депутатов была возможность высказаться по этому вопросу.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом Владимиром Путиным преобразованиями. 16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Позднее глава государства подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. 21 января Путин утвердил структуру и состав кабинета.