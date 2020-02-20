20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин: Путин при выборе кандидатуры премьера не зависел ни от каких групп влияния

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал недовольство тем, что "судьбу Мишустина решал один человек"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин при определении кандидатуры главы правительства РФ Михаила Мишустина не зависел ни от каких групп влияния.

Ранее Путин в интервью ТАСС отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя кабмина.

Комментируя слова главы государства, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания нижней палаты высказал недовольство тем, что "судьбу Мишустина решал один человек". "Разве можно, чтобы в такой огромной стране только один человек все решал?" - обратился Жириновский к парламентариям. По его мнению, власть должна быть централизованной, но решение о назначении главы кабмина "должно каким-то образом опираться на мнение разных политических сил".

Володин, реагируя на слова лидера ЛДПР, назвал решение президента правильным. "Правильно то, что президент этот вопрос [кандидатуру премьера] внес сам, не зависел ни от каких групп влияния, - заявил он. - Мы с вами помним, к чему это приводило в 90-е годы. И раньше, когда был еще Советский Союз. В партии [КПСС] существовали партии влияния".

Председатель нижней палаты также напомнил, что решение о даче согласия на назначение Мишустина премьером принималось Госдумой, у всех депутатов была возможность высказаться по этому вопросу.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом Владимиром Путиным преобразованиями. 16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Позднее глава государства подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. 21 января Путин утвердил структуру и состав кабинета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМишустин, Михаил ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
Реклама на ТАСС
Толстой представил в ПА ОБСЕ декларацию против пересмотра итогов Второй мировой войны
Вице-спикер Госдумы заявил, что это не политическая декларация, а историческая констатация общей европейской истории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС