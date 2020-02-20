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Захарова рассказала о поездках Лаврова в ближайшие дни

Министр иностранных дел России примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, встретится с главами МИД Люксембурга, Таджикистана и Албании

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 февраля намерен принять участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24-25 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека и для выступления на Конференции по разоружению", - сказала она.

"Запланирована его беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека [Мишель Бачелет], а также ряд двусторонних встреч", - добавила она.

Встреча с главой МИД Люксембурга

Лавров также встретится с министром иностранных дел Люксембурга. Жан Ассельборн посетит российскую столицу 28 февраля для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия и международной проблематики.

"В ходе встречи 28 февраля министры планируют затронуть вопросы двустороннего сотрудничества, которое развивается последовательно и охватывает многие сферы - от экономики, инвестиций до культуры, науки и образования, - отметила Захарова. - Международная часть беседы будет посвящена обсуждению дел на европейском континенте по проблематике поддержания стабильности в мире, а также ключевым и региональным темам".

Обсуждение ближневосточного урегулирования

27 февраля Лавров обсудит с членом ЦК палестинского движения ФАТХ Хуссейном аль-Шейхом проблематику ближневосточного урегулирования. 

"27 февраля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет члена ЦК ФАТХ аль-Шейха, - сказала официальный представитель МИД РФ. - Главной темой предстоящей встречи станет обсуждение текущей ситуации в ближневосточном урегулировании".

Кроме того, в тот же день развернутые консультации с членом ЦК ФАТХ проведет спецпредставитель президента РФ по Блажнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Встреча с представителями Албании

Министр иностранных дел России 26 февраля в Москве проведет переговоры с албанским премьер-министром, министром иностранных дел и по делам Европы Эти Рамой, который является действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"26 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, который является сейчас действующим председателем ОБСЕ, господином Рамой", - заявила Захарова.

По словам дипломата, на встрече планируется всесторонне обсудить актуальные общеевропейские региональные проблемы, а также текущую деятельность ОБСЕ и планы работы организации в 2020 году. "Будут рассмотрены также некоторые вопросы двусторонних отношений", - добавила она.

Встреча с главой МИД Таджикистана

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетит российскую столицу с официальным визитом 24-25 февраля по приглашению Лаврова. 

"В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также проведут обзор двустороннего сотрудничества, основанного на принципах стратегического партнерства и союзничества с упором на выполнение договоренностей по итогам официального визита президента Республики Таджикистан в Москву в апреле 2019 года", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что внимание на встрече "будет уделено продвижению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также координации двух стран в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС". "Стороны сверят оценки состояния региональной безопасности, текущей ситуации в Афганистане, антитеррористического и антинаркотического сотрудничества", - добавила она.

"В рамках визита также планируется подписание программы взаимодействия между министерствами на 2020 год", - сообщила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияШвейцария
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