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Кризис на Украине
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В МИД России озабочены столкновениями на линии соприкосновения в Донбассе

Москва рассчитывает, что произошедшее обсудят на заседании контактной группы в Минске 26 февраля, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Боестолкновения в районе линии соприкосновения в Донбассе вызывают у России глубокую озабоченность. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения в Донбассе. Согласно информации луганских представителей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ,18 февраля недалеко от района разведения, в населенном пункте Золотое, произошло резкое обострение обстановки. Вооруженные силы Украины открвыли интренсивный огонь из различных минометных систем. Атаку удалось отбить силами Народной милиции ЛНР, - сказала она. - Симптоматично, что эта провокация имела место накануне заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено пятой годовщине подписания минских соглашений".

"Мы рассчитываем, что этот инцидент будет рассмотрен на очередном заседании контактной группы в Минске 26 февраля", - добавила дипломат.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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