Захарова назвала сюрреализмом слова британского постпреда в СБ ООН о помощи Донбассу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заявления постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс о том, что Россия "якобы ничего не делает, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи населению Донбасса, которое отчаянно в этом нуждается", и требования "прекратить отправку неожиданных гуманитарных конвоев" сюрреалистичны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Они врут даже по такому поводу, по которому, казалось бы, невозможно обмануть людей, потому что есть не просто факты, есть десятки и сотни часов хроники о том, что Россия не только доставляет, но и собирает гуманитарную помощь, - подчеркнула Захарова. - Это просто какой-то сюрреализм. Честно говоря, не верится, что эти слова прозвучали, но это действительно звучало".

"Что касается обращенного к России призыва госпожи Пирс содействовать доставке в Донбасс международной гуманитарной помощи, я бы хотела переадресовать эту пламенную речь самой Британии и ее представителям и другим западным странам. Мы призываем их убедить нынешние киевские власти снять экономическую, продовольственную, транспортную блокаду юго-востока Украины", - указала она. Официальный представитель МИД РФ отметила, что такой шаг действительно облегчил бы жизнь населения региона.