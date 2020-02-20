В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

4 февраля глава МИД РФ Лавров направил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде послание, в котором предложил провести двусторонние консультации по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на Шпицбергене.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"К сожалению, предложения России о проведении двусторонних консультаций для обсуждения проблемных вопросов российской хозяйственно-научной деятельности на архипелаге внимания не встретили", - сказала она. "Не стоит забывать, что до 1920 года Шпицберген был передан под суверенитет Норвегии на определенных условиях. В последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежских властей в этой связи. Такой подход неприемлем, мы его не принимаем", - отметила дипломат.

По ее словам, речь идет не об обсуждении суверенитета Шпицбергена, а "о поиске путей урегулирования конкретных трудностей, которые испытывают российские операторы на архипелаге". "Из-за неконструктивной позиции норвежской стороны количество таких проблем, увы, множится, - заметила Захарова. - Их сложность усугубляется, а линия Осло на ограничение там российского присутствия омрачает двусторонние отношения".

"Нам непонятно упорное нежелание норвежских властей искать конструктивные пути преодоления этого негатива. Такая линия не может приносить позитив в наше сотрудничество", - заключила она.

Договор о Шпицбергене

9 февраля 1920 года Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония подписали в Париже Договор о Шпицбергене (Шпицбергенский трактат). Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах.

По оценке российских экспертов, в Договоре о Шпицбергене не прописано четких морских границ его применения, что вызывает разногласия между Москвой и ОСЛО. В 2002 году Норвегия приняла закон "Об охране окружающей среды", в соответствии с которым для ведения любой деятельности на архипелаге от норвежских властей необходимо получать разрешение (ранее действовал уведомительный порядок доступа).

Примерно 65% территории архипелага находится под охраной королевства в качестве заповедных зон. По мнению российской стороны, "искусственное расширение природоохранных зон" ограничивает экономическую активность на архипелаге.