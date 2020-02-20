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Предложения по изменениям в Конституции

Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до 1 мая

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также подтвердил, что голосование пройдет в выходной день
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг подтвердил ТАСС, что общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников.

"Пока понятно, что это будет выходной. И, скорее всего, понятно, что это будет до майских праздников", - сказал депутат, также занимающий пост сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны.

Ранее Крашенинников сообщил, что комитет на заседании 27 февраля обсудит порядок всероссийского голосования по поправке к Конституции.

Нижняя палата 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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