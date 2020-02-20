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Распространение коронавируса нового типа

Захарова заявила, что временное ограничение въезда граждан КНР в РФ не связано с политикой

Представитель МИД РФ отметила, что это исключительно вопрос безопасности, медицины, и оценки экспертов, которые входят в соответствующий штаб под эгидой правительства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Решение России временно ограничить въезд граждан КНР не является политизированным и было принято исключительно в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочу обратить ваше внимание, что все действия, которые Россия предпринимает для недопущения распространения этой эпидемии, в том числе для международных усилий, не являются политизированными, не принимаются с точки зрения каких-то политических расчетов. Это исключительно вопрос безопасности, медицины и оценки нашими экспертами, которые входят в соответствующий штаб под эгидой правительства, ситуации и тех шагов, которые необходимо предпринять", - сказала она, отвечая на вопрос о временном ограничении въезда на территорию РФ граждан Китая.

По ее словам, российские специалисты ежедневно анализируют ситуацию с эпидемией, "исходя из вопросов здравоохранения и безопасности, но не исходя из каких-то политических соображений". Захарова пояснила, что решения о мерах по борьбе с коронавирусом в РФ принимаются оперативным штабом, куда входят представители различных структур и в котором приоритет отдается представителям ведомств, занимающихся вопросами здравоохранения.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что Россия высказывает полную поддержку странам, пострадавшим от вспышки коронавируса, в первую очередь Китаю, "который развернул беспрецедентную борьбу с этой эпидемией".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда граждан КНР, прибывающих для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Данные меры приняты в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV).

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

Теги
РоссияКитайЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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