Матвиенко: поправка о неотчуждении территорий не осложнит международные переговоры РФ

ВИНДХУК, 20 февраля. /ТАСС/. Предлагаемая поправка в Конституцию РФ о запрете отчуждения российских территорий не несет угроз для международного сотрудничества и переговоров России с другими странами, заявила в четверг журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с официальным визитом в Намибии.

"Целостность российского государства четко прописана в первой главе, статье четвертой. Определенные тревоги с учетом развития тех турбулентных процессов, которые происходят в мире, сегодня оправданны. Может быть, нужно просто уточнить некие механизмы, закрепляющие или бетонирующие это понятие. В любом случае, никаких проблем, никаких угроз для нашего международного сотрудничества, переговоров с другими странами не существует", - сказал спикер в ответ на вопрос, может ли данная поправка осложнить переговоры с другими странами.

Она добавила, что более детально обсуждать данный вопрос можно будет после того, как будет предложена точная редакция поправок в Конституцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, что согласен с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Он отметил, что идея ему нравится, и высказался за то, чтобы поручить юристам сформулировать ее должным образом.