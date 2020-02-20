Захарова назвала чушью сообщения о расстановке РФ "своих людей" на высокие посты в ООН

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сообщения британских СМИ о попытках России ставить своих людей на влиятельные посты в организациях для подрыва международного сотрудничества - это чушь. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, она обратила внимание на одну из публикаций в газете The Times, где авторы безапелляционно обвиняют Москву в попытке подрыва международного сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе путем "расставления своих людей на влиятельные посты в международных организациях".

"Надеюсь, будет интересно узнать, насколько далеки от правды были авторы, которые позволили себе эту чушь опубликовать, - продолжила Захарова. - Хочу напомнить, что на должность в секретариате ООН может претендовать гражданин любого государства, которое является членом организации. При этом наибольший вес имеет фактор взноса того или иного государства в бюджет организации. Подобный механизм призван обеспечивать сбалансированную работу международного института с учетом мнения максимально числа его государств-членов".

В этой связи дипломат обратила внимание, что на долю Соединенных Штатов приходится более трети штатных постов высшего и старшего уровней в секретариате ООН. "Общая численность американцев, работающих в структуре, 2546 человек, на руководящих должностях - 116, - указала она. - Второе место по взносам в бюджет ООН принадлежит Китаю, однако граждане КНР представлены в организации значительно скромнее - на высших должностях числится 21 сотрудник".

"Теперь о россиянах. Они занимают в общей сложности 565 должностей различных категорий, при этом руководящие посты занимают всего 19 человек. А обеспокоенным широким российским присутствием в ООН британцам в секретариате отведено 846 мест и 53 из них руководящей категории, - продолжила официальный представитель МИД. - Таким образом, руководствуясь не придумками какого-то эксперта, а общепринятой ооновской классификацией, Россия наряду с Китаем является недопредставленным в ООН государством".

Как отметила Захарова, в кадровой политике ООН наблюдается "прозападный крен". "На сегодняшний день 59 из 156 секретариатских должностей высшего уровня замещают представители ведущих западных государств, которые активно лоббируют конъюнктурные интересы, - подчеркнула она. - Сложившаяся коалиция зачастую применяет дискриминационные подходы в целях недопуска соискателей из недопредставленных стран. А США, пользуясь положением страны - хозяйки штаб-квартиры ООН, по своему усмотрению не выдают визы иностранным делегациям, в частности российской, что является грубым нарушением устава ООН".