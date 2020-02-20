Клишас и Крашенинников выступили против поправки в Конституцию о лишении гражданства РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции Андрей Клишас и Павел Крашенинников выступили против предложения депутатов фракции "Справедливая Россия" о закреплении в основном законе страны механизма лишения российского гражданства в исключительных случаях.

"Данное предложение противоречит пункту 3 статьи 6 Конституции и не может быть реализовано. Буду выступать против", - сказал ТАСС в четверг сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Категорически против" выступил и другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. "У нас это не является чьим-то усмотрением или даже какой-то мерой ответственности. Лишение гражданства было предусмотрено в Советском Союзе, мы знаем, кого его лишали. Ростроповича, например. Поэтому мы, конечно, категорически против. Это противоречит в том числе главе второй, которая говорит о том, что не может быть лишения гражданства", - сказал Крашенинников ТАСС. "Мы считаем, что поддерживать такую поправку нельзя", - добавил он.

Как заявил в четверг лидер справороссов Сергей Миронов, лишать гражданства можно россиян, совершивших особо тяжкие преступления. В качестве примера он привел акты терроризма и растление малолетних.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.