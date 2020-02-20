20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Клишас и Крашенинников выступили против поправки в Конституцию о лишении гражданства РФ

Ранее лидер справороссов Сергей Миронов заявил, что лишать гражданства можно россиян, совершивших особо тяжкие преступления

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции Андрей Клишас и Павел Крашенинников выступили против предложения депутатов фракции "Справедливая Россия" о закреплении в основном законе страны механизма лишения российского гражданства в исключительных случаях.

"Данное предложение противоречит пункту 3 статьи 6 Конституции и не может быть реализовано. Буду выступать против", - сказал ТАСС в четверг сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Категорически против" выступил и другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. "У нас это не является чьим-то усмотрением или даже какой-то мерой ответственности. Лишение гражданства было предусмотрено в Советском Союзе, мы знаем, кого его лишали. Ростроповича, например. Поэтому мы, конечно, категорически против. Это противоречит в том числе главе второй, которая говорит о том, что не может быть лишения гражданства", - сказал Крашенинников ТАСС. "Мы считаем, что поддерживать такую поправку нельзя", - добавил он.

Как заявил в четверг лидер справороссов Сергей Миронов, лишать гражданства можно россиян, совершивших особо тяжкие преступления. В качестве примера он привел акты терроризма и растление малолетних.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
В министерстве отметили, что Россия не имеет никакого отношения к этим атакам и не собирается вмешиваться в дела других стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС