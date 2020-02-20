Слуцкий заявил, что все больше членов ПА ОБСЕ осознают происходящее на юго-востоке Украины

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Все больше участников Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) начинают осознавать реальную картину происходящего на юго-востоке Украины и разделять оценки российской стороны. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что зимняя сессия ассамблеи "открылась заседанием постоянного комитета, где ожидаемым образом выступления украинской делегации отличались деструктивной антироссийской риторикой". "Однако все больше и больше конструктивно настроенных членов ассамблеи понимают реальную картину происходящего на юго-востоке Украины и разделяют оценки российской стороны. Украинское досье в его киевской трактовке все больше и больше набивает оскомину", - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что генеральной линией российской делегации на сессии в Вене является "продвижение инициатив о сохранении исторической памяти о Второй мировой войне". "В кулуарах ассамблеи мы также говорим с коллегами о необходимости создания международного института исторической памяти, с инициативой формирования которого выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин", - добавил Слуцкий.