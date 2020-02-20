Небензя заявил, что визовые ограничения для крымчан грубо нарушают права человека

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Политика визовых ограничений в отношении жителей Крыма является грубым нарушением прав человека, заявил в четверг постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на проводимом по украинской инициативе заседании Генассамблеи ООН по теме "ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Он подчеркнул, что Россия продолжит защищать законное волеизъявление 2,5 млн крымчан, проголосовавших за вхождение в состав Российской Федерации. "Если решение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации кто-то не хочет признавать, значит, ему наплевать на 2,5 млн крымчан. Нам - нет, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Поэтому Российская Федерация уважает и защищает волеизъявление населения полуострова, спровоцированного действиями и заявлениями лидеров "майдана".

"Что касается нарушений прав человека, то самое грубое нарушение совершают те, кто ввел политику визовых ограничений для крымчан, отказывая им в праве свободного передвижения, - продолжил Небензя. - И те, кто вводит санкции, которые сказываются на простых гражданах". "Вы их решили наказать за выбор в пользу России? Почему вы думаете, что можете указывать крымчанам и другим россиянам, что им делать?", - обратился он к участникам заседания.

Причины кризиса

По словам Небензи, продвижения в урегулировании на Украине не удастся достичь без понимания коренных причин кризиса. Он отметил, что навязанная Генеральной Ассамблее тема сессии "ничего общего не имеет с реальностью, даже с виртуальной", так как на Украине нет оккупированных территорий.

"Пока не придет осознание реальных коренных причин проблем на Украине, продвижения в урегулировании не будет, - подчеркнул Небензя. - Ничто не изменится, пока в Киеве не начнут учитывать законные интересы огромной части населения страны - и речь не только о жителях Донбасса".

"После совершенного ровно шесть лет назад антиконституционного переворота население Востока и Крыма ясно дало понять, что не поддерживает новый режим, перевернувший все в стране "вверх дном", - напомнил российский постпред. - И если в любой цивилизованной стране власть попыталась бы сесть за стол переговоров, то майданные деятели решили отправить на полуостров карательные "поезда дружбы", набитые головорезами, а на восток выдвинуть армию, обрушить бомбы и снаряды".

"Вот в чем корень всех проблем на Украине", - заключил он.