В МИД РФ рассказали о предстоящей встрече министров СЕ в Тбилиси

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уровень российской делегации на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), которое пройдет в мае в Тбилиси, будет зависеть от повестки встречи. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы решение об уровне нашей делегации еще не приняли, - сказал Руденко. - Оно [решение] будет приниматься в зависимости от разных факторов, в том числе повестки дня".

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14-15 мая. В Грузии уже развернулась дискуссия о том, как относиться к участию в мероприятии российской делегации на фоне сложных отношений двух стран.