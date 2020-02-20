20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ рассказали о предстоящей встрече министров СЕ в Тбилиси

В министерстве сообщили, что уровень российской делегации будет зависеть от ее повестки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уровень российской делегации на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), которое пройдет в мае в Тбилиси, будет зависеть от повестки встречи. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы решение об уровне нашей делегации еще не приняли, - сказал Руденко. - Оно [решение] будет приниматься в зависимости от разных факторов, в том числе повестки дня".

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14-15 мая. В Грузии уже развернулась дискуссия о том, как относиться к участию в мероприятии российской делегации на фоне сложных отношений двух стран.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
МИД РФ: события на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного
В ведомстве отметили, что для решения проблем "необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС