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В посольстве РФ назвали голословными утверждения Лондона об атаках России на сайты Грузии

Там отметили, что британскому политистеблишменту в отсутствие реальных поводов приходится искусственно поддерживать в медийном пространстве образ врага в лице России

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Лондон голословно обвиняет Россию в осуществлении кибератак на сайты правительства Грузии, вновь прибегая к формуле "хайли лайкли" (англ. highly likely, "весьма вероятно"). Об этом говорится в комментарии, распространенном в четверг посольством РФ в Соединенном Королевстве.

"Мы не раз становились свидетелями такого рода голословных, не выдерживающих никакой критики обвинений официального Лондона в адрес Москвы по излюбленной здесь формуле "хайли лайкли". Похоже, что британскому политистеблишменту в отсутствие реальных поводов приходится искусственно поддерживать в медийном пространстве образ врага в лице России", - говорится в тексте документа.

В посольстве констатируют, что в Лондоне пока "ответственному и содержательному политическому разговору предпочитают несуразные заявления, которые мало что общего имеют с действительностью".

Российские дипломаты также обращают внимание на очевидную несуразность вывода о причастности РФ к атакам и интересуются тем, как британские специалисты по кибербезопасности к нему пришли.

"Хотелось бы поинтересоваться, прежде всего у британской стороны, на основании каких "фактов" или доказательств были сделаны такие выводы. Если в данном случае речь идет об известной хакерской атаке, в результате которой при открытии веб-страниц в этот день появлялась фотография бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью "Я вернусь", то это выглядит по меньшей мере несерьезно, - отметили в посольстве. - Вряд ли можно представить, чтобы какой-либо из государственных институтов Российской Федерации будет рекламировать человека, растоптавшего российско-грузинские отношения. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии".

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.

Позицию Грузии разделяют Нидерланды, Польша и Соединенное Королевство. В заявлении британского МИД говорится, что по оценкам Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании, Россия стояла за октябрьскими кибератаками с вероятностью 95%. В МИД РФ эти утверждения категорически отвергли. Замглавы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не причастна к кибератакам, подчеркнув, что РФ "никуда не вмешивается и вмешиваться не собирается".

Теги
ГрузияВеликобританияРоссия
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Москва считает срежиссированным вбросом обвинения в кибератаках на грузинские сайты
Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве также выразили сожаления, что Грузия продолжает сохранять "линию на демонизацию России"
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