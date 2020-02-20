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Москва считает срежиссированным вбросом обвинения в кибератаках на грузинские сайты

Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве также выразили сожаления, что Грузия продолжает сохранять "линию на демонизацию России"
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в кибератаках на грузинские интернет-ресурсы являются вбросом, бездоказательность и политическая мотивированность которого очевидна. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с обвинениями со стороны властей Грузии, США, Великобритании и ряда других европейских стран в адрес России в осуществлении "широкомасштабных кибератак" на грузинские интернет-сайты, сервера и операционные системы хотели бы отметить следующее. Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может", - говорится в тексте.

В комментарии МИД подчеркнули, что США, Великобритания, Грузия и ряд других стран выдвинули обвинения с очевидной синхронностью. "Без малого четыре месяца потребовалось для того, чтобы попытаться выставить Россию крайней за инцидент, якобы имевший место еще 28 октября прошлого года. Все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого highly likely (весьма вероятно - прим. ТАСС)", - отметили в министерстве.

В МИД РФ выразили сожаления, что Грузия продолжает сохранять "линию на демонизацию России" и "не извлекает уроки из прошлогоднего кризиса". "Все это дополнительно омрачает и так непростые двусторонние отношения. По-прежнему убеждены, что преодоление существующих разногласий и продолжение процесса нормализации отвечает коренным интересам российского и грузинского народа. Понимаем, что есть силы, которые это совершенно не устраивает", - заключили в дипведомстве.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге заявил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.

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ГрузияРоссия
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