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Переговоры о перемирии в Ливии
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Путин, Макрон и Меркель высказались за полное соблюдение перемирия в Ливии

Стороны также поддерживают возобновление политического диалога по этому вопросу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг высказались за соблюдение перемирия и возобновление политического диалога по Ливии в русле прошедшей в Берлине конференции по урегулированию ситуации в стране, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле решений Берлинской конференции по Ливии", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи пользуется активной поддержкой Турции и Катара. В свою очередь на востоке Ливии действует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани совместно с Палатой представителей (парламентом), поддерживаемый Ливийской национальной армией. Восточное правительство пользуется активной поддержкой таких стран, как Египет и ОАЭ.

19 января в Берлине прошла посвященная Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

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РоссияПереговоры о перемирии в Ливии
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