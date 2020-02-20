В МИД РФ заявили, что поддержка Турцией боевиков в Идлибе грозит эскалацией конфликта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поддержка вооруженными силами Турции боевиков, попытавшихся прорвать позиции войск правительства Сирии в Идлибе, является нарушением договоренностей Москвы и Анкары и угрожает привести к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ об атаке террористов на позиции сирийских войск в Идлибе. Ответ опубликован на сайте МИД РФ.

"20 февраля российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о нескольких массированных атаках с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийской армии в районе идлибской зоны деэскалации, осуществленных террористическими бандформированиями, - отметила она. - При этом действия боевиков поддерживались огнем артиллерии вооруженных сил Турции, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что для недопущения выхода террористов вглубь подконтрольной правительству Сирии территории, самолеты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило правительственным войскам отбить все атаки.

"Выражаем серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции, - указала Захарова. - Данный инцидент является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы, рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии".