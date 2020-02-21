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Посол РФ в США: Россия не стремится к военному доминированию и гонке вооружений

Совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом РФ, отметил при этом Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Россия не стремится к военному доминированию или гонке вооружений, ей нужен оборонный потенциал, достаточный для сдерживания потенциальных противников от агрессии. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов, выступая на состоявшемся в посольстве торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

"Мир по-прежнему очень уязвим. Все чаще игнорируются базовые принципы международного общения, которые были заложены в Устав ООН. Растет уровень конфликтности, недоверия и непредсказуемости. Разобщенность государств приводит к расползанию опасных вызовов и угроз, среди которых на первом месте терроризм", - сказал он.

"Совершенствование вооруженных сил остается нашим безусловным приоритетом. Они - надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем, мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель - наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия делает все для развития конструктивного международного сотрудничества и обеспечения безопасности для всех стран мира. "Россия делала и продолжает делать все, чтобы развивать конструктивное международное сотрудничество, укреплять доверие и взаимопонимание между военными, формировать справедливое мироустройство, обеспечивающее безопасность и процветание не для избранных, а для всех", - сказал Антонов.

Избежать новых войн

Государства - постоянные члены Совбеза ООН должны обсудить механизмы обеспечения безопасности, которые бы исключили повторение новых войн, в том числе "холодных", заявил посол России в США.

"Убеждены, что ни одна страна в мире не сможет создать себе изолированный островок безопасности, где она будет наслаждаться тишиной и покоем. Как показывает история, желание добиться односторонних преимуществ, наоборот, разрушительно для мировой стабильности", - сказал Антонов.

"Поэтому, на наш взгляд, настало время государствам - постоянным членам Совбеза ООН сесть вместе и поговорить о путях выстраивания равной и неделимой безопасности, о сохранении стратегической стабильности, о культуре взаимоотношений, исключающей повторение "холодных" и "горячих" войн", - подчеркнул дипломат. По его словам, "предотвращение войн между государствами - не утопия, а достижимая цель".

"Это, однако, не должно вызывать благодушия", - отметил посол. "Следует помнить, что в первых строках Устава ООН народы выразили решимость, и я процитирую, "избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе", - добавил Антонов.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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