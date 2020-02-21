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Посольство России назвало русофобской ложью заявление МИД Канады по кибератакам в Грузии

В диппредставительстве указали, что предосудительная политика Оттавы "еще больше ухудшает и без того плохие российско-канадские отношения"

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заявление МИД Канады о том, что РФ несет ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские правительственные сайты, является очередным русофобским шагом, который еще больше ухудшит российско-канадские отношения. Об этом говорится в заявлении посольства России в Оттаве, опубликованном в Twitter.

"Еще один фрагмент русофобской лжи и фейков, которые распространяют Оттава вместе с Тбилиси и Вашингтоном. Это весьма достойная сожаления и предосудительная политика, которая еще больше ухудшает и без того плохие российско-канадские отношения", - заявили в посольстве.

Ранее в МИД Канады заявили, что Оттава присоединяется к своим союзникам, которые также обвинили Москву в якобы совершенной ею серии масштабных и деструктивных кибератак в отношении Грузии.

В МИД РФ заявили, что обвинения в адрес России в кибератаках на грузинские интернет-ресурсы являются вбросом, бездоказательность и политическая мотивированность которого очевидна. В ведомстве подчеркнули, что США, Великобритания, Грузия и ряд других стран выдвинули обвинения с очевидной синхронностью. В МИД РФ выразили сожаление, что Грузия продолжает сохранять "линию на демонизацию России" и "не извлекает уроки из прошлогоднего кризиса".

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге заявил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.

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КанадаГрузияРоссия
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