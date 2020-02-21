Путин: Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать". При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

По мнению российского лидера, "те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы".

"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача, - заявил Путин. - Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках".

Президент отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было "показать, что они [эти люди] служат тем, у кого эти деньги лежат". "Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача", - добавил глава государства.

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