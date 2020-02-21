20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Путин: расколом на Украине православную церковь "разрезали по живому"

По словам российского лидера, Украинская православная церковь Московского патриархата до раскола была полностью независимой от России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и до раскола была полностью независимой от Москвы.

"Самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Было только духовное единство и упоминание, - отметил президент. - В церквах упоминали, все время вспоминали о патриархе Московском. Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата". "Нет, надо было обязательно разрезать по живому, - добавил президент. - Зачем?"

Путин обратил внимание, что многие люди об этом не знают. "Знать будут - будут лучше понимать, - подчеркнул он. - Им говорить об этом нужно".

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана и получила автокефалию по решению Патриарха Константинопольского Варфоломея I Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, патриархом Александрийским, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.

 

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеИнтервью Владимира Путина ТАСС
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