Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев, но не забывать общие корни

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным уважать национальное самосознание украинцев, но при этом не забывать об общей истории двух стран.

"Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением, - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли".

Глава государства отметил, что на определенном этапе истории среди украинцев, которые жили на границе с католическим миром, начала складываться общность людей, которые стали "воспринимать себя с известной степенью независимости от российского государства". "Как к этому относиться? С уважением, - подчеркнул президент. - Но не забывать про нашу общность".

"В современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества, - добавил он. - И наоборот - разъединение делает нас слабее". Путин напомнил, что украинский фактор начал активно "разыгрываться" в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. "Почему? Это известное дело - "разделяй и властвуй", - сказал глава государства. - Это абсолютно понятная вещь".

Русские и украинцы - один и тот же народ

Путин подчеркнул, что у России и Украины много общего, хотя есть и разъединяющие моменты. Он согласился, что Россия теряет от отсутствия дружбы с Украиной. "Я уже много раз говорил, я считаю, что мы один и тот же народ, - сказал президент. - Не знаю, нравится это или нет [украинцам], но если посмотреть на реалии, это так и есть". Он напомнил, что еще несколько столетий назад "не было никакой разницы в языке". "И только в результате полонизации той части украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия", - добавил Путин.

"Украинцами называли людей, которые жили на рубежах российского государства, - пояснил глава государства. - Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех [людей], которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы".

По его словам, "где-то до этого же времени, до XIV-XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше называли русскими". "И только гораздо позднее начались первые языковые различия", - констатировал он.

Президент убежден: "Чтобы нам говорить про сегодняшний и про завтрашний [день], нужно знать историю, нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет".

При этом российский лидер признал: "Многое разъединяет". "Но нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть", - призвал Путин.

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