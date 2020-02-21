Путин: отцы-основатели украинского национализма выступали за хорошие отношения с Россией

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отцы-основатели украинского национализма XIX века выступали за хорошие отношения с Россией, напомнил президент РФ Владимир Путин.

"Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский лидер отметил, что в фундаментальных трудах украинских националистов ХIХ века написано, что Украина является многонациональной, должна быть федеративным государством и нужно "выстроить обязательно хорошие отношения с Россией".

"Нынешние националисты это, видимо, подзабыли, - сказал он. - Я вам скажу, почему они это подзабыли. Потому что у них в табели о рангах самое главное - не забота об интересах украинского народа". Путин задался вопросом, какой же может быть "интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны".

Путин напомнил, что на Украине растут цены на газ, в том числе потому что Всемирный банк требует прекратить перекрестное субсидирование. Кроме того, по его словам, страну "заставляют вывозить "кругляк" (необработанная древесина - прим. ТАСС) из Карпат - скоро Карпаты все лысые будут".

"Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества? Зачем же этого было лишаться? Зачем же было все выбрасывать, ради чего?" - добавил президент.

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